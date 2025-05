Brutaler Graffiti-Syrer droht mit Hammer und beschmiert Kirchenmauer

Anzeige

LUDWIGSLUST. Ein 25 Jahre alter Syrer hat in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) am Mittwoch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Migrant fiel am Nachmittag zunächst auf, als er einen Passanten schlug und anschließend mit einem Hammer bedrohte. Die Polizei ermittelt deswegen wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Wenig später wurde der Syrer an der Stadtkirche gesichtet – diesmal beim Beschmieren einer Mauer mit dunkelblauer Farbe. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus und leiteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Syrer von Polizei in Gewahrsam genommen

Doch der Mann zeigte sich unbeeindruckt: Kurze Zeit später tauchte er wieder auf, erneut mit Pinsel und Farbe. Diesmal hinterließ er hellblaue Schriftzüge an einem Geschäftseingang.

Die Polizei nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Der entstandene Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung dauern an. (rr)