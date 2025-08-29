Bodo Ramelow will eine neue Nationalhymne

Anzeige

BERLIN. Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) hat erneut die Debatte über deutsche Symbole angestoßen. In einem Gespräch mit der Rheinischen Post sprach er sich sowohl für eine neue Nationalhymne als auch für eine Volksabstimmung über die schwarz-rot-goldene Bundesflagge aus.

Der frühere thüringische Ministerpräsident erklärte, er kenne viele Ostdeutsche, die mit der heutigen Hymne, dem „Lied der Deutschen“ in der Fassung der dritten Strophe, nichts anfangen könnten. „Ich würde daher tatsächlich gerne die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen“, so Ramelow.

Der Text, geschrieben 1950, beschwöre Bescheidenheit und Zusammenhalt und eigne sich nach seiner Ansicht besser als „gesamtdeutsche Hymne“. Zugleich stellte Ramelow auch die Nationalfarben zur Diskussion. Zwar wisse er, daß Schwarz-Rot-Gold historisch für die Absage an autoritäre Systeme stehe, dennoch gebe es viele Bürger, die mit dieser Symbolik fremdelten. „Ich würde das alles mit Artikel 146 zur Abstimmung stellen wollen“, erklärte er.

Ramelow wärmt alte Forderung auf

Der entsprechende Grundgesetz-Artikel eröffnet die Möglichkeit einer neuen Verfassung, die vom Volk in freier Entscheidung beschlossen werden müsse. Mit diesem Vorstoß knüpft Ramelow an seine früheren Forderungen an. Bereits 2019 hatte er als Ministerpräsident von Thüringen eine Debatte über eine neue Hymne angeregt und war dafür auf deutliche Kritik gestoßen.

Für Ramelow geht es jedoch nach eigener Darstellung um einen „integrativen Ansatz“. Viele Menschen im Osten hätten weder mit der Hymne noch mit den Farben der Bundesflagge eine enge emotionale Bindung, weshalb eine demokratische Abstimmung über Symbole und Texte aus seiner Sicht eine Möglichkeit zur Erneuerung darstellen könne.

Was Ramelow künftig singen will

Kinderhymne

(Bertolt Brecht)

Anmut sparet nicht noch Mühe

Leidenschaft nicht noch Verstand

Daß ein gutes Deutschland blühe

Wie ein andres gutes Land.

Daß die Völker nicht erbleichen

Wie vor einer Räuberin

Sondern ihre Hände reichen

Uns wie andern Völkern hin.

Und nicht über und nicht unter

Andern Völkern wolln wir sein

Von der See bis zu den Alpen

Von der Oder bis zum Rhein.

Und weil wir dies Land verbessern

Lieben und beschirmen wir’s

Und das liebste mag’s uns scheinen

So wie andern Völkern ihrs

