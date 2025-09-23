Ausländer setzt in Berlin Geschichtsbücher in Brand

Bücher in Flammen (Symbolbild): Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Foto: picture alliance / Zoonar | Kristina Kokhanova

Ein Afrikaner stört sich daran, wie Bücher in einem Berliner Kulturzentrum die Geschichte darstellen – und legt kurzerhand Feuer. Die Staatsangehörigkeit des Täters gibt die Polizei auf Nachfrage bekannt. Nach JF-Informationen ist eine erhebliche Zahl an Büchern betroffen.