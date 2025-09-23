Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kulturzentrum am Kurfürstendamm: Ausländer setzt in Berlin Geschichtsbücher in Brand

Kulturzentrum am Kurfürstendamm: Ausländer setzt in Berlin Geschichtsbücher in Brand

Kulturzentrum am Kurfürstendamm: Ausländer setzt in Berlin Geschichtsbücher in Brand

Das Foto soll die Tat eines Mannes aus Burkina Faso symbolisieren, der in Berlin Bücher zur französischen Geschichte in Brand steckte.
Das Foto soll die Tat eines Mannes aus Burkina Faso symbolisieren, der in Berlin Bücher zur französischen Geschichte in Brand steckte.
Bücher in Flammen (Symbolbild): Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Foto: picture alliance / Zoonar | Kristina Kokhanova
JF-Plus Icon Premium Kulturzentrum am Kurfürstendamm
 

Ausländer setzt in Berlin Geschichtsbücher in Brand

Ein Afrikaner stört sich daran, wie Bücher in einem Berliner Kulturzentrum die Geschichte darstellen – und legt kurzerhand Feuer. Die Staatsangehörigkeit des Täters gibt die Polizei auf Nachfrage bekannt. Nach JF-Informationen ist eine erhebliche Zahl an Büchern betroffen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bücher in Flammen (Symbolbild): Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Foto: picture alliance / Zoonar | Kristina Kokhanova
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement