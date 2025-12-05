Anzeige
Sprach von einer Falschdarstellung: Innenminister Ebling. Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert
Faktischer AfD-Wahlausschluß: Weitere Gemeinde lenkt ein

Eine weitere Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz hat von Bewerbern bei der Bürgermeisterwahl ein Bekenntnis verlangt, nicht AfD-Mitglied zu sein. Nach einer JF-Anfrage hat auch diese Gemeinde das Formular nun von ihrer Website gelöscht.

