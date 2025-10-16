Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reihe: Deutsche Erinnerungsorte: Spiegel in eine ferne Zeit – das Bauernkriegspanorama von Frankenhausen

JF-Reihe: Deutsche Erinnerungsorte: Spiegel in eine ferne Zeit – das Bauernkriegspanorama von Frankenhausen

JF-Reihe: Deutsche Erinnerungsorte: Spiegel in eine ferne Zeit – das Bauernkriegspanorama von Frankenhausen

Das Panorama zum Bauernkrieg in Frankenhausen zieht die Besucher in seinen Bann.
Das Panorama zum Bauernkrieg in Frankenhausen zieht die Besucher in seinen Bann.
Das Panorama zum Bauernkrieg in Frankenhausen zieht die Besucher in seinen Bann. Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel
JF-Plus Icon Premium JF-Reihe: Deutsche Erinnerungsorte
 

Spiegel in eine ferne Zeit – das Bauernkriegspanorama von Frankenhausen

Im Jahr 1525 brach im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation der „Deutsche Bauernkrieg“ aus, die erste überregionale Revolution auf deutschem Boden. Doch der Traum von Freiheit und Gerechtigkeit endete in Strömen von Blut, wie das Bauernkriegspanorama von Bad Frankenhausen noch heute eindrucksvoll zeigt.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Panorama zum Bauernkrieg in Frankenhausen zieht die Besucher in seinen Bann. Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles