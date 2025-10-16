Spiegel in eine ferne Zeit – das Bauernkriegspanorama von Frankenhausen

Das Panorama zum Bauernkrieg in Frankenhausen zieht die Besucher in seinen Bann. Foto: picture alliance / ZB | Michael Reichel

Im Jahr 1525 brach im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation der „Deutsche Bauernkrieg“ aus, die erste überregionale Revolution auf deutschem Boden. Doch der Traum von Freiheit und Gerechtigkeit endete in Strömen von Blut, wie das Bauernkriegspanorama von Bad Frankenhausen noch heute eindrucksvoll zeigt.