15jährige Syrer berauben und vergewaltigen 19jährigen in Dresden

DRESDEN. In Dresden haben offenbar zwei 15jährige Syrer einen 19jährigen Tschechen beraubt und vergewaltigt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei teilten am Mittwochmorgen mit, daß sie gegen die Verdächtigen ermitteln.

Die Tat soll sich in der Nacht zum Sonntag gegen 4:15 Uhr vor dem Hauptbahnhof ereignet haben. Dabei sollen die Teenager das Opfer zunächst mit einem Messer bedroht, ihm dann 300 Euro gestohlen und den jungen Mann außerdem vergewaltigt haben.

Syrer sitzen in U-Haft

Der Polizei gelang es, die Männer kurz nach der Tat festzunehmen. Bereits am Montag erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Pirna demnach Haftbefehle. Die Minderjährigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Vorbestraft sind sie nicht. Wie es dem Opfer geht, teilte die Polizei nicht mit.

Ausländer machen rund 13 Prozent der Dresdner Stadtbevölkerung aus. Hinzu kommen fünf Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund. Der Ausländerteil hat sich in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt. Von den Ausländern sind rund zehn Prozent Syrer. (ser)

