Messerattacken statt Sommermärchen

Der EM-Traum ist ausgeträumt, das Sommermärchen 2.0 wie eine Seifenblase geplatzt. Dabei sah es sportlich lange Zeit ganz gut aus für die deutsche Nationalelf. Politisch allerdings hatte ein Sommermärchen ohnehin keine Chance: marode Infrastruktur, verkommene Bahnhofsviertel und vor allem die immer dramatischer werdende Sicherheitslage im Land waren schlechte Begleitumstände für eine Europameisterschaft. Vor allem die immer häufigeren Messerangriffe halten die Polizei auf Trapp, verstören immer mehr Bürger – und dürften sich allmählich auch auf Deutschlands Ruf in der Welt auswirken.

In dieser JF-TV Reportage treffen wir einen Sicherheitsexperten, der anonym bleiben will. Er zeigt uns, wie gefährlich Messerattacken wirklich sind, analysiert, was beim Aufsehen erregenden Messerattentat in Mannheim schief gelaufen ist und erklärt, warum diese Ereignisse mit der Massenmigration so stark zugenommen haben. Wir zeigen, wie es mittlerweile auf Deutschlands Straßen zugeht und erläutern, was passieren muß, damit wir der Lage endlich wieder Herr werden. (map)