Stolz auf die Fans und aufs Land: Die Nationalelf nach dem EM-Ausscheid

Anzeige

BERLIN. Nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft hat diese ihren Dank für das Turniererlebnis ausgedrückt. „Manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen alle gar nicht, in was für einem schönen Land wir leben“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag unmittelbar nach der 1:2 Niederlage gegen Spanien der ARD gegenüber.

Großartiges Plädoyer von Julian Nagelsmann für ein gemeinsames und zuversichtliches Land. „Dass wir alle zueinander halten, das darf nicht nur am Fußball hängen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen gar nicht, in was für einem schönen Land wir leben.“ #ESPGER #Nagelsmann pic.twitter.com/3I6wDhzFZL — Murtaza Akbar (@Akbar_offiziell) July 5, 2024

Die Gesellschaft müsse wieder lernen, zusammenzuhalten – wie im Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft. Mann könne diese Erfahrung auch auf die Allgemeinheit übertragen – „daß eben nicht alle für sich und allein sind und jeder kämpft mit seinen Sorgen, sondern daß wir zueinanderhalten und jeden in unserer Gesellschaft aufnehmen und gemeinsam Gas geben, daß Deutschland gut geht und wir alle glücklich sind.“

Thomas Müller: „Stolz, ein Deutscher zu sein“

Auch der langjährige Stürmer des DFB-Teams. Thomas Müller, zeigte sich euphorisch über die EM-Erfahrung. „Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und vor allem stolz ein Deutscher zu sein“, schrieb er am Freitag abend auf Instagram. Er danke allen, die mit der Mannschaft mitgefiebert hätten und bat die Fans: „Laßt uns dieses Gefühl gerade in den aktuellen Zeiten mit in unseren Alltag nehmen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Thomas Müller (@esmuellert)

Auch der Stürmer Niclas Füllkrug zeigte sich begeistert über die Zeit während der Fußballeuropameisterschaft. „Auch wenn das erstmal noch eine Weile weh tun wird, bin ich stolz darauf, wie wir uns als Mannschaft und Nation vereint präsentiert haben“, kommentierte der erfolgreiche EM-Torjäger die Niederlage gegen Spanien am Freitag.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Niclas Füllkrug (@niclas.fuellkrug24)

Torhüter Manuel Neuer dankte unterdessen insbesondere den Fans der deutschen Nationalmannschaft für ihre Unterstützung. „Vielen Dank euch allen, dass ihr uns von der ersten Minute an getragen und diese Heim-EM noch besonderer gemacht habt“, betonte der Keeper. (fw)