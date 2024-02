Linksextreme attackieren Verbindungshaus in Mainz

Anzeige

MAINZ. Mutmaßlich linksextreme Täter haben in der Nacht zum Sonnabend einen Angriff auf das Haus der Burschenschaft Germania Halle zu Mainz verübt. Dabei beschädigten sie Rollläden, Fenster und eine Tür, teilte die Polizei mit. Zudem beschmierten sie die Fassade mit dem Schriftzug „Nazi-Schweine“. Demnach berichteten Bewohner des Verbindungshauses von zehn bis 20 Angreifern.

Bereits am Donnerstag war in Mainz an der Wand einer Schule der Schriftzug „Tod dem Zionismus“ entdeckt worden. Die Kriminalpolizei geht in beiden Fällen von politischen Motiven für die Sachbeschädigungen aus. Sie ermittelt daher auch wegen Landfriedensbruchs.

Immer wieder kommt es in Deutschland zu Attacken von Linksextremen gegen Studentenverbindungen. Die Palette reicht von Sachbeschädigungen, Körperverletzungen bis hin zu Brandanschlägen. (ag)