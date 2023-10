Pro-Palästinensische Demonstranten folgen dem Aufruf von „Samidoun“ in Duisburg Foto: JF

Die Gruppe „Samidoun“, die seit Samstag in den Schlagzeilen ist, hält auch Duisburg in Atem. In der Ruhrgebietsstadt ruft sie nach dem Hamas-Terror zur Demonstration. Die Zusammensetzung der Teilnehmer überrascht. Die JF war vor Ort.