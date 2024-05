Aufruhr: Demonstranten hindern Göring-Eckardt an Abfahrt

Anzeige

LUNOW-STOLZENHAGEN. Demonstranten in Brandenburg haben die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bedrängt und an der Abfahrt gehindert. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabend in Lunow-Stolzenhagen im Oderbruch und wurde nun durch einen Bericht der Märkischen Oderzeitung bekannt.

Bisher ist unklar, zu welchem politischen Spektrum die Protestierer gehören. Die Bild-Zeitung berichtet aber unter Berufung auf Polizeikreise, daß auch AfD-Anhänger darunter gewesen sein sollen.

Die Grünen hatten zu einem öffentlichen „Zukunftsdialog“ mit der Bundestagsvizepräsidentin in die örtliche Kita eingeladen. Am Veranstaltungsort versammelten sich 40 bis 50 Demonstranten, die auch versuchten, das Parteitreffen zu stören.

Auf Göring-Eckardts Dienstwagen geschlagen

Nach Ende der Veranstaltung bedrängten die Protestierer Göring-Eckardt. Die Politikerin und ihr Fahrer konnten nicht wegfahren, weil sich Demonstranten vor und hinter den Wagen setzten. „Mehrere Personen schlugen dabei in aggressiver Stimmung auf das Fahrzeug“, schilderte ein Mitarbeiter der Politikerin gegenüber der Bild-Zeitung. Erst als die bereits vor Ort gewesene Polizei Verstärkung erhalten habe, sei die Abfahrt nach einer Dreiviertelstunde möglich gewesen.

Der Polizeidirektion Frankfurt (Oder) zufolge seien gegen zwei 19 und 26 Jahre alte Männer Anzeigen wegen Nötigung geschrieben worden. Der Ältere erklärte, von Göring-Eckardts Dienstwagen touchiert worden zu sein, wies aber keine Verletzungen auf und lehnte auch eine ärztliche Behandlung ab. (fh)