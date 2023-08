Göttingen: Unbekannte verprügeln Verbindungsstudenten

Anzeige

GÖTTINGEN. Unbekannte Täter haben einen Studenten in Göttingen überfallen und schwer verletzt. Der Angriff, bei dem der 24jährige auch mit Pfefferspray attackiert wurde, ereignete sich bereits am Freitag, wie der NDR am Dienstag berichtete. Zur Behandlung kam das Opfer in ein Krankenhaus.

Dem jungen Mann entrissen die Täter dabei auch seine Schärpe. Nach offiziell nicht bestätigten Informationen der JUNGEN FREIHEIT handelt es sich bei dem Opfer um einen Verbindungsstudenten. Auch sei es am darauffolgenden Samstag zu einem weiteren Angriff auf einen Korporierten gekommen, der jedoch glimpflicher endete, da das Opfer mit leichten Blessuren flüchten konnte.

Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werde, ermittelt laut NDR der Staatsschutz. In Göttingen kam es bereits in der Vergangenheit wiederholt zu Angriffen von Linksextremen auf Studentenverbindungen, beispielsweise auch zu einem Brandanschlag. (ag)