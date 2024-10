181 Raketen auf Israel sorgen für Jubel in Berlin

Anzeige

BERLIN. Nachdem gestern Abend bekannt wurde, daß der Iran Israel angegriffen hat, haben an verschiedenen Orten der deutschen Hauptstadt Migranten auf den Straßen die brutalen Attacken gefeiert. Sie riefen unter anderem: „Viva, viva Intifada!“

Am Abend hatte das Mullah-Regime 181 Raketen auf Israel abgeschossen. Bisher kam dabei ein Mensch ums Leben – ein Palästinenser im von Israel besetzten West-Jordanland. Nach israelischen Angaben schlugen die Geschosse auch in Tel Aviv ein. Der „Iron Dome“ konnte offenbar nicht alle Raketen abfangen.

„Allahu Akbar“-Rufe in Berlin

Am Leopoldplatz in Berlin-Wedding skandierten hunderte Araber „Widerstand“ und „Allahu Akbar“. Als die Meldung des Raketenhagels über Lautsprecher auf der propalästinensischen Demo verbreitet wurde, brach Jubel und rhythmisches Klatschen aus. Ein Mann trommelte. Zahlreiche Teilnehmer, darunter auffallend viele Frauen mit Kopftüchern, schwenkten Palästinensertücher und die libanesische Fahne, wie auf Videos zu sehen ist.

In Berlin feiern die üblichen verdächtigen den Angriff auf Israel pic.twitter.com/kFiUZ9cG9X — Ganesha (@DerGanesha) October 1, 2024



Am Abend gingen dann auch Araber am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg auf die Straßen und feierten den Angriff. Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte mit, er könne Berichte über Jubel „weder bestätigen noch dementieren“. Auf Videos sind die Szenen jedoch zu sehen.

Der Iran hatte den Beschuß Israels mit der Tötung des Chefs der Terror-Miliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, begründet. Israels Ministerpräsident Benjamin Nethanjahu kündigte Vergeltung an. (fh)