Indien verweist alle Pakistaner des Landes

NEU-DELHI. Die indische Regierung hat am Donnerstag angeordnet, daß alle pakistanischen Staatsbürger das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen müssen. „Alle bestehenden gültigen Visa, die Indien an pakistanische Staatsangehörige ausgestellt hat, werden mit Wirkung vom 27. April 2025 widerrufen. Medizinische Visa für pakistanische Staatsangehörige werden nur noch bis zum 29. April 2025 gültig sein“, teilte Indiens Außenministerium mit. Laufende Visaverfahren von Pakistanern werden „mit sofortiger Wirkung“ ausgesetzt, heißt es weiter. Zudem rät die Regierung in Neu-Delhi ihren eigenen Bürgern, Reisen nach Pakistan zu vermeiden. Indern, die dauerhaft in Pakistan leben, empfiehlt sie die Rückkehr.

Hintergrund ist ein Terroranschlag in der Kaschmir-Region mit mindestens 26 Toten am Dienstag. Kaschmir liegt im Norden Indiens und ist – anders als die meisten Teile des Landes – mehrheitlich nicht hinduistisch, sondern muslimisch. Immer wieder kommt es dort zu Protesten, die die Unabhängigkeit von Indien fordern, oft auch zu Terror wie zuletzt. Die indische Regierung beschuldigt Pakistan seit längerem, separatistische Islamisten in der Region zu unterstützen.

Indiens Premierminister kündigt harte Strafe an

Die Suche nach den Verantwortlichen für den Terroranschlag läuft noch. Indiens Premierminister Narendra Modi sagte: „Die Terroristen und diejenigen, die diesen Anschlag geplant haben, werden jenseits ihrer Vorstellungskraft bestraft werden.“

Bereits am Mittwoch hatte Neu-Delhi auf den Anschlag reagiert. Der Indus-Wasservertrag von 1960 werde ausgesetzt, „bis Pakistan glaubwürdig und unwiderruflich seiner Unterstützung des grenzüberschreitenden Terrorismus abschwört“, sagte Indiens Außenstaatssekretär Vikram Misri. Der Fluß Indus führt durch beide Staaten. Wenn Indien Pakistan das Wasser abgräbt, droht eine humanitäre Katastrophe.

Pakistans Regierung wies die Vorwürfe des Nachbarlandes entschieden zurück. Verteidigungsminister Khawaja Mohammad warf Neu-Delhi vor, den „bedauerlichen terroristischen Vorfall“ lediglich als Vorwand zu nutzen, um den Wasservertrag zu kündigen. Zudem sperrte das Land seinen Luftraum für indische Flugzeuge. (st)