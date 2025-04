Polizisten riegeln die von RAF-Terroristen besetzte deutsche Botschaft in Stockholm ab. Foto: picture alliance / imageBROKER | Sjoberg

Die RAF scheitert an Schmidts Härte

Mit ihrer Geiselnahme in der deutschen Botschaft in Stockholm will die RAF vor 50 Jahren Terroristen freipressen. Doch sie verzocken sich. Bundeskanzler Schmidt bleibt hart. Das hat dramatische Folgen.