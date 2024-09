Israel tötet den Chef der Hisbollah

BEIRUT. Die israelische Armee hat den Chef der Hisbollah, Hassan Nasrallah, in der libanesischen Hauptstadt Beirut durch einen Luftschlag getötet. Armeesprecher Nadav Shoshani erklärte Freitagabend auf der Internetplattform X: „Hassan Nasrallah ist tot.“ Später berichtete auch der offizielle Kanal der israelischen Streitkräfte: „Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren.“ Auch zwei weitere hochrangige Kommandeure der islamistischen Organisation sollen bei dem Angriff umgekommen sein, berichtet der britische Fernsehsender BBC.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024