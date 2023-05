Freibad-Randalierer schlagen auf junge Mutter ein

Anzeige







ENKENBACH-ALSENBORN. Jugendliche haben am Sonntag abend in einem Freibad im Kreis Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Sie hatten randaliert und andere Badegäste belästigt, wie die Polizei berichtete.

Offenbar benahmen sich sechs Jugendliche in dem Bad in Enkenbach-Alsenborn zunächst daneben. Eine junge Mutter schritt ein und geriet daraufhin in der Gruppe mit Streit.

Freibad-Randalierer flüchten vom Tatort

Als sie daraufhin das Freibad mit ihren beiden kleinen Kindern verlassen wollte, folgten ihr die Randalierer. Vor dem Eingang soll einer von ihnen der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Ihre Kinder standen daneben und mußten die Attacke mitansehen.

Als der Ehemann der jungen Mutter deren Hilfeschreie hörte eilte er herbei und konnte die Angreifer zurückdrängen. Als Umstehende die Polizei riefen, flüchteten die Jugendlichen. Die Suche nach ihnen dauert noch an. (zit)