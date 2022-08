Scholz und Habeck vereinbaren Energie-Kooperation mit Kanada

MONTREAL. Um die Kooperation auf dem Energiemarkt zu verbessern, haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau (Liberale) in Kanada getroffen. Scholz und Trudeau haben dort eine enge Kooperation auf dem Energiemarkt sowie bei der Unterstützung der Ukraine vereinbart. Trudeau versprach die Prüfung von Flüssiggaslieferungen nach Deutschland und Europa. „Kanada exportiert bereits viel Flüssiggas und Öl auf den Weltmarkt. Uns ist klar, daß es momentan viel Bedarf wegen der von Rußland initiierten Energiekrise gibt – auch wenn die Welt sich von fossilen Brennstoffen verabschieden muß“, sagte der kanadische Regierungschef am Montag.

To start off our day, @Bundeskanzler Scholz and I sat down and spoke about the opportunities and challenges our countries are facing. Whether it’s trade and jobs, Ukraine, or energy security, we’re on the same page – and we’re focused on how we can keep making progress together. pic.twitter.com/rBdpT8ajRr

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 22, 2022