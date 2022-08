Radikale Klimaschützer kleben sich an „Sixtinischer Madonna“ fest

DRESDEN. Zwei Anhänger des „Aufstands der letzten Generation“ haben sich in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden an die „Sixtinische Madonna“ des italienischen Künstlers Raffael geklebt. „Wir befinden uns in einer nie dagewesen Krise. Die Klimakatastrophe wird uns, wenn wir nicht sofort massiv umlenken, wahrscheinlich umbringen“, schrieb die Gruppe am Dienstag auf Twitter. Aus diesem Grund müsse der tägliche Ablauf auch in der Kunst unterbrochen werden.

Es sei an der Zeit, friedlichen Widerstand zu leisten und „diese Krise unmißverständlich bewußt zu machen“. Menschen auf der ganzen Welt hätten insbesondere die zwei kleinen Engel auf dem Werk aus der Hochrenaissance schon einmal gesehen.

2 Menschen haben sich in #Dresden an die #SixtinischeMadonna geklebt. Wir befinden uns in einer nie dagewesenen Krise. Die #Klimakatastrophe wird uns, wenn wir nicht sofort massiv umlenken, wahrscheinlich umbringen. Daher unterbrechen wir den täglichen Ablauf- auch in der Kunst. pic.twitter.com/HZokKl0uql — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 23, 2022

Dazu teilte der „Aufstand der letzten Generation“ ein Foto von den beiden radikalen Klimaschützern vor dem Gemälde, aus dem 16. Jahrhundert, das 1754 nach Dresden kam. Ihre Hände befestigten die beiden am prunkvollen Goldrahmen des Altarbildes.

Video zeigt an „Sixtinischer Madonna“ festgeklebte Klimaschützer

Auch ein von der Gruppe angehängtes Video zeigt die Aktion. „Wir müssen jetzt Widerstand leisten, gegen einen gesellschaftlichen Kurs, der selbstzerstörerisch. Die sächsische Schweiz hat wochenlang gebrannt. Ihr gießt immer weiter Öl ins Feuer“, fordert die junge, an dem Bild festgeklebte, Frau darin. „Während wir hier im Museum sind, ist die Klimakatastrophe in vollem Gange. Schon jetzt sterben Menschen. Menschen leiden Hunger“, warnt ihr Mitstreiter.

Jetzt ist es an der Zeit, friedlich Widerstand zu leisten und diese Krise unmissverständlich bewusst zu machen. Deshalb haben sich heute mutige Menschen an dieses berühmte Gemälde geklebt. Menschen auf der ganzen Welt kennen die beiden Engel der Sixtinischen Madonna von Raffael. pic.twitter.com/DYrK52e0XF — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 23, 2022

Ein Mann, der vermutlich ein Mitarbeiter des Museums ist, fordert die beiden auf, die Gemäldegalerie zu verlassen und die Parolen einzustellen. Zudem nimmt er ihnen ein Banner aus der Hand. Die Polizei räumte schließlich das gesamte Museum, welches zunächst mehrere Stunden geschlossen blieb, mittlerweile aber wieder geöffnet ist. Die Beamten nahmen die radikalen Klimaschützer indes in Gewahrsam. (zit)