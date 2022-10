Radikale Klimagruppen besetzen Lindners Sekretariat

BERLIN. Drei verschiedene Klimaschutzgruppen haben sich Zutritt zum Bundesfinanzministerium in der Berliner Wilhelmstraße verschafft. Dort begaben sie sich auf den Balkon des Empfangsbereichs und protestieren mit Bannern gegen die Politik von Finanzminister Christian Lindner.

Activists from @DebtforClimate who clued themselves inside the Ministry of Finance in Ber to hold the 4th largest voting power in the IMF accountable for its historical debt towards the Global South and demand debt cancellation for climate justice are taken into custody! pic.twitter.com/PKUaGuNX4V

— Debt for Climate (@DebtforClimate) October 17, 2022