Klimaprotest: Animal Rebellion verschüttet Milch in Supermarkt

EDINBURGH. Anhänger der radikalen Klimaschutzbewegung Animal Rebellion haben in einem Supermarkt der schottischen Stadt Edinburgh literweise Milch aus den Regalen gerissen und demonstrativ auf dem Boden verschüttet. Die Milchindustrie sei „für mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich als Ölgiganten“, skandierten sie.

Milk Pours are currently happening across the UK. All are concerned individuals calling on the government to give us a livable future, a #PlantBasedFuture

Weiter bekundete die Gruppe auf Twitter: „Die vier größten Molkereiunternehmen sind für den Großteil der Methanemissionen verantwortlich. Milch ist nicht für den menschlichen Verzehr geeignet.“ Kälber würden ihren Müttern zudem weggenommen und diese gewaltsam geschwängert.

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das den Vorfall zeigt. Darin sind drei Anhänger der Gruppe zu sehen. Auf einem Schild, das ein junger Mann hochhält, ist das Ziel von Animal Rebellion formuliert: Pflanzliche Ernährung als Modell der Zukunft.

Als ein Mitarbeiter versuchte, einzugreifen, bekundete eine der jungen Frauen, es handle sich um friedlichen Protest. Veränderungen über den parlamentarischen Weg herbeizuführen, sei ihnen nicht geglückt.

The dairy industry is incredibly environmentally destructive.

🔥The world’s top 5 meat and dairy corporations are now responsible for more GHG emissions than Exxon, Shell or BP.

We NEED a #PlantBasedFuture now. And we must take action until @10DowningStreet listens. pic.twitter.com/fzUyyzy1qD

