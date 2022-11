Asylkrise reloaded: Und wieder geht es nach Deutschland

Im Schatten von Inflation und Energiekrise steigen auch die Migrationszahlen aktuell stark an. Knapp 130.000 illegale Grenzübertritte verzeichnete die EU-Grenzschutzagentur Frontex alleine auf der Balkanroute bis Ende Oktober. Das Ziel der allermeisten: Deutschland.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Für die JUNGE FREIHEIT war JF-Reporter Hinrich Rohbohm auf den Migrationsrouten in Osteuropa unterwegs und berichtet nun in einer vierteiligen Reportageserie, beginnend in der Ausgabe JF 47/22, über seine Eindrücke. Im ersten Teil geht es um die Balkanroute, die derzeit die Hauptmigrationsroute nach Europa ist.

Welche Rolle dabei die Türkei einnimmt, was sich derzeit in Serbien abspielt, wie die Migranten den ungarische Grenzzaun überwinden und wie sie sich in Wien ungestört auf die Weiterreise nach Deutschland begeben, berichtet Rohbohm in dieser Ausgabe von JF-TV THEMA: Asylkrise reloaded!

JF fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Die JUNGE FREIHEIT hat derweil eine Petition mit dem Titel „Asylkrise stoppen, illegale Migration beenden!“ gestartet.

Die Unterzeichner fordern Bundesregierung und Bundestag auf, folgende Maßnahmen zu ergreifen, um die illegale Massenmigration endlich zu stoppen:

1. Grenzen für Illegale schließen

2. Europäische Kooperation stärken

3. Schleuser bekämpfen

4. Finanzielle Anreize beseitigen

5. Recht konsequent durchsetzen

6. Asylrecht reformieren

7. Humanitäre Hilfe vor Ort leisten

Auch als Podcast anhören: