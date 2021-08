Wilde Prügelei zwischen Syrern in Cottbus

COTTBUS. Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Syrern in Cottbus hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen mehrere Beteiligte aufgenommen. Passanten hatten die Beamten am frühen Sonntag abend alarmiert, weil sich mehrere Männer auf der Straße eine heftige Schlägerei lieferten.

Prügelei mit Latten

Die Kontrahenten schlugen dabei auch mit Latten aufeinander ein. „Beim Eintreffen stellten die Beamten zwei Verletzte Männer syrischer Herkunft im Alter von 21 und 27 Jahren fest“, teilte die Polizei mit. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhaus gebracht. Bei der anschließenden Fahndung wurden bislang vier tatverdächtige Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In Cottbus gibt es seit Jahren immer wieder Probleme mit gewalttätigen Ausländern. Auch sorgten Tschetschenen in der Vergangenheit immer wieder für Polizeieinsätze in der Stadt. (krk)