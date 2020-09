30 Jahre Deutsche Einheit: Auf dem Weg zur DDR 2.0?

Mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „30 Jahre Deutsche Einheit“ ist die „5. Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ am Sonntag zu Ende gegangen. Impulsreferate von JUNGE-FREIHEIT-Chefredakteur Dieter Stein und Ex-Verfassungschef Hans-Georg Maaßen eröffneten die Gesprächsrunde mit DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der WerteUnion, Simone Baum, und dem Präsidenten des Eike-Instituts, Holger Thuß.

Während Dieter Stein die Einheit als „Rückruf der deutschen Nation in die Geschichte“ bezeichnete und daran erinnerte, daß in Westdeutschland der Gedanke an die Einheit 1989 bereits aufgegeben war, zeigte Hans-Georg Maaßen als ehemaliger Chef eines Nachrichtendienstes auf, welche Folgen die DDR bis heute hat.

Manches erinnert wieder an die DDR

Dabei wurde besonders die Rolle des Ministeriums für Staatssicherheit im Inneren der DDR, aber auch in der Bundesrepublik beleuchtet. Vera Lengsfeld erinnerte dabei besonders an die Rolle verschiedener Inoffizieller Mitarbeiter (IM) bei der Gründung der neuen Parteien in der DDR, wie beispielsweise Lothar de Maizière, Ibrahim Böhme oder Wolfgang Schnur.

Auf die Frage von Dieter Stein, warum auch die CDU Ende der achtziger Jahre bereit war, die Deutsche Einheit preiszugeben, erklärte Hans-Georg Maassen, daß die Zersetzung in der Bundesrepublik ein Ziel der Stasi gewesen sei und sie diese seit den Sechzigern durch verschiedene Einflüsse auch erfolgreich betrieben habe.

Simone Baum, die kurz vor der Wende aus der DDR geflüchtet war, meinte, sie habe auch heute manchmal den Eindruck eines Déjà-vu, wenn sie die mangelnde Vielfalt der Medien betrachte. Und auch Holger Thuß sieht mittlerweile Ähnlichkeiten zum totalitären System der DDR. Damals wie heute habe der Bürger die „Schnauze zu halten und die Hacke zu schwingen“, so der gebürtige Ostthüringer.

Union meidet die politische Auseinandersetzung

Gegen Ende der Diskussion nahm Dieter Stein noch einmal die Union ins Visier und fragte, warum die CDU nicht die Vernetzung zwischen SPD, Grünen, Linken und Linksextremen anprangere, während die politische Linke von Konservativen immer wieder Distanzierungen von Rechts fordere.

Vera Lengsfeld vermutete, daß die CDU dies schlicht nicht mehr wolle, worauf Simone Baum entgegenhielt, die Basis und die WerteUnion als Stimme der Basis hätten durchaus noch den Willen dazu, aber jeder müsse sich einbringen.

> Ein ausführlicher Bericht vom „5. Treffen der wahren Schwarmintelligenz“ erscheint in der kommenden JUNGEN FREIHEIT.