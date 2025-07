Enthüllt: Grüne und „Hammerbande“ unter einem Dach

Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt unterstützt das mutmaßliche Hammerbanden-Mitglied „Maja“ T. Post für den Angeklagten kommt an ihre Adresse. Fotos: picture alliance (2) / Flashpic | Jens Krick & dpa/Samuel Winter & JF-Screenshot

Briefe an das wegen schwerer Gewaltverbrechen angeklagte „Hammerbanden“-Mitglied „Maja“ gehen an die Adresse, in der Katrin Göring-Eckardt ihr Wahlkreisbüro hat. Wie eng sind die Verstrickungen mit den Grünen?