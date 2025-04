JUNGE FREIHEIT wächst weiter gegen den Trend

Anzeige

BERLIN. Die Wochenzeitung JUNGE FREIHEIT hat ihre verkaufte Auflage erneut gegen den rückläufigen Branchentrend gesteigert. Laut der „Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern“ (IVW) wuchs die verkaufte Auflage (einschließlich Sonstige Verkäufe) im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent auf 28.990 Exemplare.

Auch bei den Abonnements insgesamt legte die JF deutlich zu: Einschließlich der „Sonstigen Verkäufe“ (Schnupper-, Studenten-, Schüler- und Sozialabos) kletterte die Zahl um 5,3 Prozent auf 26.617 Exemplare. Die Druckauflage lag bei 25.036 Exemplaren – im Vorjahr waren es 24.902.

JF-Chefredakteur Stein: „Online-Offensive zahlt sich aus“

Besonders stark war das Wachstum im Digitalbereich: Die Zahl der Onlineabos inklusive der Online-Plus-Abos machte erneut einen großen Sprung und wuchs um 18,7 Prozent auf jetzt 8.679. Von allen Abonnenten beziehen damit bereits 32,6 Prozent ein Online-Abo.

JF-Chefredakteur Dieter Stein erklärt die anhaltenden Zuwächse seiner Zeitung vor allem mit der Online-Offensive des Blattes: „Während viele traditionelle Medien Leser und Kunden verlieren, gewinnt die JUNGE FREIHEIT mit kritisch-konservativem Journalismus dazu. Die seit 2023 angestoßenen Investitionen der JF in den Ausbau der Online-Redaktion und der Social Media-Kanäle zahlen sich aus. Wir gewinnen kontinuierlich neue Online-Abonnenten hinzu. Das liegt an der immer höheren Taktzahl der JF-Online-Beiträge, an spannenden Exklusivrecherchen und an der stetig steigenden Reichweite der Website und unserer Social-Media-Kanäle.“

JF investiert eine Million in Ausbau der Online-Redaktion

Die JUNGE FREIHEIT investiert bis 2027 mindestens eine Million Euro in den Ausbau der Onlineredaktion und beansprucht, führendes konservatives Medium in Deutschland zu sein. Gerade im Zuge der Bundestagswahl erlebt die JF ein spürbar wachsendes Interesse an ihren Recherchen, Berichten und Meinungsbeiträgen, betont Stein. „Die neue Bundesregierung, der Kurs der Trump-Administration, die ungelöste Migrations-Politik und geopolitische Krisen haben das politische Interesse stark wachsen lassen, Interesse nach Informationen, die insbesondere öffentlich-rechtliche Medien ungenügend bedienen“, so Stein.

Die JUNGE FREIHEIT werde weiter den Finger in die Wunde legen. „Die jüngsten Eingriffe in die Meinungsfreiheit alarmieren die Deutschen. Viele Menschen wünschen sich gerade jetzt, daß auch in den Medien jenseits des Einheitsbreis der öffentlich-rechtlichen Sender und vieler angepaßter Zeitungen, die beim ‚Kampf gegen rechts‘ mitmachen, eine starke oppositionelle konservative Stimme zu hören ist. Das wird unser Auftrag auch in diesem Jahr sein.“ (JF)