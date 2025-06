Anzeige

Rechts oder Links? Ist die Teilung in Rechte und Linke überholt? Treibt sie gar in die Spaltung unserer Gesellschaft voran? Warum eine klare politische Unterscheidung Voraussetzung für fruchtbaren Streit ist, darauf gibt der Historiker Karlheinz Weißmann im großen Interview mit Moritz Schwarz Antworten.

Im Griff linker Juristen – warum die Asyl-Entscheidung eines Berliner Gerichts schlicht rechtswidrig ist, erklärt Jurist und Ex-Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen in seinem Beitrag. Maaßen fällt ein hartes Urteil: „Wir sollten den bedingungslosen Glauben an die Justiz verlieren: sie ist in Teilen unterwandert.“

Hunderte Millionen Christen leiden weltweit unter Gewalt und Diskriminierung. Auch in Europa wird die Luft dünner. Betroffene sowie Hilfsorganisationen schildern in der JUNGEN FREIHEIT ihre Erfahrungen – und was sie sich vom Abendland und der Bundesregierung erhoffen. Lesen Sie in der neuen Ausgabe die Aufarbeitung moderner Christenverfolgung von Daniel Holfelder.

– Meinung unter Vorbehalt: Die Bundesregierung setzt die fragwürdige Praxis der Ampel unverändert fort

– Extrem viele Extremisten: Die Zahl des extremistischen Personenpotentials steigt. Das Amt sei „unverzichtbar“.

– Später Respekt für den Dienst im Einsatz: Vor einem Jahr beschlossen, findet kommenden Sonntag erstmals eine bundesweite Würdigung früherer Soldaten statt.

– Zu viel Kopf, zu wenig Körper: Es braucht Zehntausende Soldaten mehr. Ohne Wehrpflicht dürfte das nichts werden.

