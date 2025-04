Ausstellung „Erlebnis Europa“, hier in Berlin: Auch die Spitze des EU-Parlaments um Präsidentin Roberta Metsola diskutiert über das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Fotos: IMAGO / David Weyand /// IMAGO / NurPhoto

Ausstellungen in allen Ländern

So viele Steuermillionen läßt sich die EU ihre Selbstdarstellung kosten

Teilweise existieren die Ausstellungen schon, teilweise sind sie in Planung. In allen EU-Mitgliedsstaaten will sich die Europäische Union als „Erlebnis Europa“ präsentieren. Der JF liegt eine interne Aufstellung vor, die zeigt: Die Kosten sind teils erheblich.