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Großbritannien: Wie der Brexit-Schock noch immer nachwirkt

Großbritannien: Wie der Brexit-Schock noch immer nachwirkt

Großbritannien: Wie der Brexit-Schock noch immer nachwirkt

EU-Flaggen wehen in London, es protestieren Gegner des Brexit
EU-Flaggen wehen in London, es protestieren Gegner des Brexit
Anti-Brexit and Pro-EU-Aktivist Steve Bray auf dem Londoner Parliament Square. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
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Wie der Brexit-Schock noch immer nachwirkt

Zehn Jahre nach dem Brexit-Votum ist Großbritannien politisch unruhiger denn je. Der EU-Austritt brachte Souveränität, aber kaum die erhoffte Kontrolle – und Nigel Farage steht erneut vor einem Erfolg.

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Anti-Brexit and Pro-EU-Aktivist Steve Bray auf dem Londoner Parliament Square. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic
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