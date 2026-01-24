Warum unser Bild vom Iran verzerrt ist

Die Chefin des Nationalen Widerstandsrats Iran, Maryam Rajavi: Die Opposition gegen die Mullahs ist kein homogener Block. Foto: picture alliance / SIPA | ROMUALD MEIGNEUX

Die Lage im Iran ist komplexer, als es in sich für eine Talkshow vereinfachen läßt. Einige Oppositionsgruppen werden im Westen medial als federführend für die Proteste dargestellt, sind vor Ort aber kaum bekannt. Bei anderen ist es andersherum. Ein Überblick.