Amnesty International: Regierungen, Hände weg vom Niqab

LONDON. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) hat Regierungen aufgefordert, Frauen nicht zu verbieten, die islamische Verschleierung Niquab zu tragen. „Frauen haben das Recht zu wählen, was sie tragen“, forderte die Organisation auf Twitter.

Women have the right to choose what to wear.

