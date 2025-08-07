Zigarette am Soldaten-Denkmal entzündet: Marokkaner droht Abschiebung

Anzeige

PARIS. Ein 47jähriger Migrant hat in Frankreich für Empörung gesorgt, nachdem er sich am Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe eine Zigarette angezündet hatte. Ein Video davon verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken.

Der Täter, ein polizeibekannter Marokkaner mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung bis 2025, wurde festgenommen und gestand die Tat. Innenminister Bruno Retailleau sprach von einer „unwürdigen und erbärmlichen Tat“ und kündigte an, dem Mann den Aufenthaltstitel zu entziehen.

Marokkaner soll nun abgeschoben werden

„Diese Flamme zündet keine Zigarette an, sie wacht über das Opfer von Millionen unserer Soldaten“, schrieb Veteranenbeauftragte Patricia Mirallès auf X. Dem Marokkaner droht nach Aberkennung seines Aufenthaltstitels die Ausweisung aus Frankreich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ChampsElysees_Paris (@champselysees_paris)

Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen französischen Soldaten. Es gilt als zentrales nationales Symbol Frankreichs. (rr)