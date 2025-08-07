Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ewige Flamme: Zigarette am Soldaten-Denkmal entzündet: Marokkaner droht Abschiebung

Ewige Flamme: Zigarette am Soldaten-Denkmal entzündet: Marokkaner droht Abschiebung

Ewige Flamme: Zigarette am Soldaten-Denkmal entzündet: Marokkaner droht Abschiebung

Hier zündete sich der Marokkaner seine Zigarette an: Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen in Paris. Foto: IMAGO / Zoonar
Hier zündete sich der Marokkaner seine Zigarette an: Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen in Paris. Foto: IMAGO / Zoonar
Hier zündete sich der Marokkaner seine Zigarette an: Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen in Paris. Foto: IMAGO / Zoonar
Ewige Flamme
 

Zigarette am Soldaten-Denkmal entzündet: Marokkaner droht Abschiebung

Ein Marokkaner entzündet am Grab des unbekannten Soldaten in Paris seine Zigarette an der ewigen Flamme. Der Vorfall empört Frankreich so stark, daß der Innenminister dem Migranten den Aufenthaltstitel entziehen will.
Anzeige

PARIS. Ein 47jähriger Migrant hat in Frankreich für Empörung gesorgt, nachdem er sich am Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe eine Zigarette angezündet hatte. Ein Video davon verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken.

Der Täter, ein polizeibekannter Marokkaner mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung bis 2025, wurde festgenommen und gestand die Tat. Innenminister Bruno Retailleau sprach von einer „unwürdigen und erbärmlichen Tat“ und kündigte an, dem Mann den Aufenthaltstitel zu entziehen.

Marokkaner soll nun abgeschoben werden

„Diese Flamme zündet keine Zigarette an, sie wacht über das Opfer von Millionen unserer Soldaten“, schrieb Veteranenbeauftragte Patricia Mirallès auf X. Dem Marokkaner droht nach Aberkennung seines Aufenthaltstitels die Ausweisung aus Frankreich.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von ChampsElysees_Paris (@champselysees_paris)

Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Arc de Triomphe erinnert an die im Ersten Weltkrieg gefallenen französischen Soldaten. Es gilt als zentrales nationales Symbol Frankreichs. (rr)

Hier zündete sich der Marokkaner seine Zigarette an: Das Grabmal des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen in Paris. Foto: IMAGO / Zoonar
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement