Junge Freiheit
Islamismus: Wo die Taliban das Glauben lernen

Schüler der islamischen Hochschule in Deoband nehmen am Unterricht teil (Archivbild). Foto: picture-alliance/ dpa | epa
JF-Plus Icon Premium Islamismus
 

Wo die Taliban das Glauben lernen

Hier soll der Gründer der Taliban gelernt haben – die Darul-Uloom-Hochschule im indischen Deoband wurde binnen weniger Jahrzehnte zur weltweit prägenden islamischen Institution. Auch im Westen baut sie ihren Einfluß aus.

