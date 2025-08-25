Anzeige
Junge Freiheit
„Unglaublicher Skandal“: Was treibt Juncker noch immer in seinem Brüsseler EU-Büro?

Trifft sich in seinem EU-Büro mit Lobbyisten: Jean-Claude Juncker. Foto: picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com | EXPA
Was treibt Juncker noch immer in seinem Brüsseler EU-Büro?

Jean-Claude Juncker hat noch immer ein Büro im Berlaymont-Gebäude, Tür an Tür mit Ursula von der Leyen. Und er empfängt dort unbehelligt Politiker und Lobbyisten. Kritiker sprechen von einem Skandal im Herzen der EU.

