Was treibt Juncker noch immer in seinem Brüsseler EU-Büro?

Trifft sich in seinem EU-Büro mit Lobbyisten: Jean-Claude Juncker. Foto: picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com | EXPA

Jean-Claude Juncker hat noch immer ein Büro im Berlaymont-Gebäude, Tür an Tür mit Ursula von der Leyen. Und er empfängt dort unbehelligt Politiker und Lobbyisten. Kritiker sprechen von einem Skandal im Herzen der EU.