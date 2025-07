Vorbestrafter Syrer vergewaltigt britischen Touristen vor dem Riesenrad

Anzeige

WIEN. Das Landesgericht Wien hat einen 22jährigen Syrer nicht rechtskräftig zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach einem Clubbesuch im Prater wurde ein 43jährige britischer Tourist brutal überfallen, vergewaltigt und ausgeraubt.

Der Tourist war zu einer Sportveranstaltung nach Wien gereist. Gemeinsam mit Freunden besuchte er den Nachtclub „Prater Dome“. In den frühen Morgenstunden begab sich der Brite allein auf den Heimweg durch den Prater.

„Meine Erinnerung ist ziemlich verschwommen. Teilweise wegen des Alkohols, teilweise wegen der Gehirnerschütterung nach dem Angriff“, schilderte das Opfer per Videozuschaltung vor Gericht. Der Brite sei noch immer in Behandlung, kämpfe nach der erniedrigenden Vergewaltigung mit schweren psychischen Folgen. Was dem Mann aber klar in Erinnerung blieb: Ein weiterer, bislang unbekannter Täter, fiel zudem plötzlich über ihn her – schlug brutal auf ihn ein und raubte ihm schließlich Rucksack und Mobiltelefon.

Die Ermittlungen im Fall des Sexualdelikts führten durch gesicherte DNA-Spuren schnell zu einem 22jährigen Syrer, der wegen anderer Gewalttaten bereits amtsbekannt war. Der arbeitslose Migrant stand nun wegen besonders erniedrigender Vergewaltigung, Körperverletzung und Raubes vor Gericht.

Syrer spricht von einvernehmlichen Handlungen

„Hätte er das nicht gewollt, hätte er mich ja beißen können“, erklärte der Syrer im Gerichtssaal kaltblütig. Auch er sei Opfer des späteren Überfalls geworden, behauptete er. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Eva Brandstetter sah das anders und erkannte in den Aussagen lediglich eine Schutzbehauptung. Die Schuld des Mannes gelte als erwiesen, so das Urteil.

Für die Tat im Prater wurde eine Zusatzstrafe von zehn Jahren verhängt. Bereits im März war der Syrer wegen eines weiteren Raubdelikts zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden, von denen acht Monate unbedingt zu verbüßen sind. Noch im Gerichtssaal meldete der Angeklagte Berufung an. (rr)