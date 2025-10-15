Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Drogenschmuggel und politische Spannungen: Venezuela und die USA rasseln mit den Säbeln

Drogenschmuggel und politische Spannungen: Venezuela und die USA rasseln mit den Säbeln

Drogenschmuggel und politische Spannungen: Venezuela und die USA rasseln mit den Säbeln

In Venezuela ruft das Maduro-Regime verstärkt seine Milizen und neue Rekruten zu den Waffen wegen der Spannungen mit den USA.
In Venezuela ruft das Maduro-Regime verstärkt seine Milizen und neue Rekruten zu den Waffen wegen der Spannungen mit den USA.
In Venezuela ruft das Maduro-Regime verstärkt seine Milizen und neue Rekruten zu den Waffen wegen der Spannungen mit den USA. Foto: picture alliance / Sipa USA | Humberto Matheus
JF-Plus Icon Premium Drogenschmuggel und politische Spannungen
 

Venezuela und die USA rasseln mit den Säbeln

In den Gewässern vor Venezuela schwelt der Konflikt des sozialistischen Landes mit den USA. Deren Präsident Trump will dem dortigen Drogenschmuggel Einhalt gebieten; mit Kampfjets und Kriegsschiffen. Doch es geht nicht nur um Rauschgift.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

In Venezuela ruft das Maduro-Regime verstärkt seine Milizen und neue Rekruten zu den Waffen wegen der Spannungen mit den USA. Foto: picture alliance / Sipa USA | Humberto Matheus
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles