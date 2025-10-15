Venezuela und die USA rasseln mit den Säbeln

In Venezuela ruft das Maduro-Regime verstärkt seine Milizen und neue Rekruten zu den Waffen wegen der Spannungen mit den USA. Foto: picture alliance / Sipa USA | Humberto Matheus

In den Gewässern vor Venezuela schwelt der Konflikt des sozialistischen Landes mit den USA. Deren Präsident Trump will dem dortigen Drogenschmuggel Einhalt gebieten; mit Kampfjets und Kriegsschiffen. Doch es geht nicht nur um Rauschgift.