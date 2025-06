Trump schimpft plötzlich mit Israel

WASHINGTON, D.C. US-Präsident Donald Trump hat Israel vor weiteren Angriffen auf den Iran gewarnt. „Israel. Werft diese Bomben nicht ab. Wenn ihr es tut, wäre das ein schwerwiegender Verstoß. Bringt eure Piloten nach Hause, jetzt!“, schrieb der 79jährige auf Truth Social.

Vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel nach Den Haag beantwortete er einige Fragen von Reportern und wurde noch deutlicher. „Wir haben im Grunde zwei Länder, die schon so lange und so hart kämpfen, daß sie nicht wissen, was verdammt noch mal sie tun“, schimpfte Trump. Die Antwort folgte auf die Frage, ob der Iran sich an den Frieden halten werde – obwohl Israel meldete, nach dem Waffenstillstand weiterhin beschossen worden zu sein.

Laut dem US-Präsidenten habe Israel die Waffenruhe auch gebrochen. Es sei unverhältnismäßig, die „größte Bombenlast“ auf den Iran abzuwerfen, sobald ein Waffenstillstand in Aussicht stand. „Ich bin nicht glücklich mit ihnen – ich bin genauso wenig glücklich mit dem Iran.“

President Trump on Israel and Iran: „We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don’t know what the fuck they’re doing.“ pic.twitter.com/xrztmebALZ

— CSPAN (@cspan) June 24, 2025