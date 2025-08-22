Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Großbritannien: Starmer versprach Ordnung im Chaos – und muß Asylrekordzahlen präsentieren

Großbritannien: Starmer versprach Ordnung im Chaos – und muß Asylrekordzahlen präsentieren

Großbritannien: Starmer versprach Ordnung im Chaos – und muß Asylrekordzahlen präsentieren

Großbritanniens Premier Keir Starmer
Großbritanniens Premier Keir Starmer
Die Zahlen gehen hoch: Großbritanniens Premier Starmer steht unter Druck. Foto: picture alliance / empics | Alberto Pezzali
JF-Plus Icon Premium Großbritannien
 

Starmer versprach Ordnung im Chaos – und muß Asylrekordzahlen präsentieren

Großbritanniens Premierminister hat ein Problem: Die Asylzahlen sind in seinem ersten Amtsjahr noch einmal gestiegen. Zugleich sorgt die Diskussion um kostspielige Asylhotels für Ärger. Ein Hintergrundbericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die Zahlen gehen hoch: Großbritanniens Premier Starmer steht unter Druck. Foto: picture alliance / empics | Alberto Pezzali
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement