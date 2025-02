Selenskyj über US-Hilfe: „Weiß nicht, wo das ganze Geld sein soll“

Anzeige

KIEW. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview erklärt, daß die Ukraine von den kolportierten 177 Milliarden Dollar an US-Militärhilfe nur 76 Milliarden Dollar erhalten habe. „Es stimmt nicht, daß wir während des Krieges 200 Milliarden Dollar erhalten haben, um unsere Armee zu unterstützen … ich weiß nicht, wo das ganze Geld hingekommen sein soll“, sagte Selenskyj zu einem Vorwurf von US-Präsident Trump.

„Vielleicht stimmt diese Zahl auf dem Papier, wenn man hunderte von Programmen zählt – das will ich nicht bestreiten, und wir sind für alles dankbar. Aber in der Praxis haben wir etwa 76 Milliarden Dollar erhalten. Das ist viel, aber es sind keine 200 Milliarden Dollar.“ Zudem präzisierte er im Gespräch mit der Associated Press, daß die Hilfe „nicht in bar, sondern in Form von Waffen“ geleistet worden sei.

Kritik an Bidens Unterstützung der Ukraine

Donald Trump, der die Hilfe des US-Präsidenten Joe Biden für die Ukraine häufig kritisiert hat, wiederholte zuletzt seine Forderung, daß die Europäische Union und die NATO ihre Beiträge stärker erhöhen sollten, um die US-Ausgaben zu kompensieren. „Wir haben 200 Milliarden Dollar mehr beigesteuert als die EU. Was sind wir, dumm?“.

Ende Januar wurde die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung (USAID) angewiesen, alle Projekte in der Ukraine auszusetzen. Trotz dieser Anweisung, die auch eine 90tägige Aussetzung der Auslandshilfe unter der neuen Trump-Regierung umfaßt, bestätigte Selenskyj am Wochenende, daß die US-Militärhilfe für sein Land weiterhin fließe. (rr)