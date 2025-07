Ukraine meldet schwersten Angriff auf Kiew seit Kriegsbeginn

Anzeige

KIEW. In der Nacht zum Freitag hat Rußland den schwersten Luftangriff seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine geflogen. Nach offiziellen Angaben setzte Moskau insgesamt 550 Drohnen und Raketen ein, darunter 539 vom iranischen Typ Shahed. Besonders schwer getroffen wurde die Hauptstadt Kiew, wo mindestens 23 Menschen verletzt wurden.

Nach Darstellung des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko wurden neun Raketen und 63 Drohnen direkt auf die Stadt abgefeuert. Trümmer verursachten Schäden in über 30 Stadtteilen. Acht Bezirke verzeichneten direkte Treffer auf zivile Infrastruktur – darunter Wohnhäuser, eine Schule, Geschäfte und eine medizinische Einrichtung. Auch das Eisenbahnnetz der Stadt wurde in Mitleidenschaft gezogen, was zu erheblichen Verspätungen führte.

Bewohner der Stadt sprechen von einer neuen Eskalationsstufe. Der in Kiew lebende Joseph Haim Roche berichtete dem Sender Euronews, die Drohnenangriffe seien „viel zahlreicher und tödlicher als früher“. Schutzräume wie U-Bahn-Stationen würden zunehmend überfüllt. Roche schilderte die Lebensumstände als bedrückend: „Wir sind alle ein wenig paranoid geworden.“

Ukraine konnte 478 Flugkörper abwehren

Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „absichtlich massiven und zynischen“ Angriff und warf Rußland erneut vor, keinerlei Interesse an einem Ende des Krieges zu zeigen. Er verwies dabei auf die zeitliche Nähe des Angriffs zu Medienberichten über ein Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Rußlands Präsidenten Wladimir Putin.

Selenskyj forderte den Westen auf, entschiedener zu reagieren: „Rußland wird sein dummes, zerstörerisches Verhalten nur ändern, wenn es wirklich massiv unter Druck gesetzt wird.“ Sanktionen gegen Rußlands Wirtschaft und Infrastruktur seien aus seiner Sicht das einzig wirksame Mittel.

Trotz des massiven Angriffes meldeten die ukrainischen Luftstreitkräfte die erfolgreiche Abwehr von 478 der eingesetzten Flugkörper – durch Abschuß oder elektronische Gegenmaßnahmen. Dennoch bleibt die Lage in Kiew angespannt, nicht zuletzt wegen der durch die Brände verursachten Luftverschmutzung. Behörden riefen die Bevölkerung in den Medien auf, Fenster geschlossen zu halten. (rr)