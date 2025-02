Wie Rumänien auf die Bedrohung aus dem Osten reagiert

Gemeinsame Militärübung von Rumänien und den USA: Eine rumänische Luftwaffenbasis könnte zum Dreh- und Angelpunkt für die Nato im Schwarzmeerraum werden. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S. Army /// Montage: JF

Rumänien rüstet auf. Das Land an der Ostflanke der Nato spielt eine wichtige Rolle für das Verteidigungsbündnis – und könnte in Zukunft sogar dessen größten Stützpunkt in Europa beherbergen.