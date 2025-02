Syrer entführen 16jährige auf offener Straße

Anzeige

ERFURT. Szenen wie im Nahen Osten zeigen ein Video, das eine Anwohnerin in Erfurt aus ihrem Fenster aufgenommen hat: Ein weißer Transporter stoppt, zwei arabische Männer springen heraus, greifen sich eine 16jährige, rangeln noch mit der Begleiterin und brausen davon.

Am Sonntag, zwei Tage später, konnte die Entführung, die vor dem syrischen Restaurant „Sindbad Grillhaus“ in Erfurt begann, in Prag beendet werden. Das Video zeigt die Tat:

888 Deutschland Erfurt Entführung eines ca 14 jähriges Mädchen pic.twitter.com/ZFjJkH9x5E — Daniel Gugger 888 (@daniel_gugger) February 1, 2025

Syrer festgenommen, Mädchen befreit

Bei den Entführern handelt es sich um einen Syrer und dessen Sohn. Das Opfer ist deren Tochter bzw. Schwester. Das Verbrechen spielte sich am Freitag gegen 17 Uhr in der Erfurter Innenstadt ab. Am Sonntagmittag wurden Vater und Tochter am Flughafen in der tschechischen Hauptstadt aufgegriffen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl vor. Er wollte mit der Jugendlichen laut MDR in den Libanon fliegen.

Den Sohn konnten Polizisten etwas später, am Sonntagnachmittag, in Erfurt festnehmen. Der schnelle Fahndungserfolg sei einer „guten und konstruktiven länderübergreifenden Zusammenarbeit“ zu verdanken, teilte die Erfurter Polizei mit.

Die syrische Familie lebt in Erfurt. Die 16jährige wohnte allerdings nicht bei ihren Eltern, sondern in einem Kinderwohnheim. Laut Medienberichten soll der Vater nicht das Sorgerecht für das Mädchen haben. Stattdessen betreut das Jugendamt die Tochter.

Opfer zu fingiertem Treffen gelockt

Um sie zu entführen, hatte der Vater sie zu einem fingierten Treffen mit einer Freundin eingeladen, berichtet der MDR. Das Mädchen ahnte offenbar das bevorstehende Unheil und brachte eine Betreuerin mit. Offenbar handelt es sich dabei um die Frau, die versuchte, die Entführung zu verhindern.

Die Polizei hatte mit Hochdruck nach dem Vater gefahndet, setzte sogar Zielfahnder ein. Am Freitagabend fanden Beamte zunächst den leeren weißen Transporter. Er stand in Gera, rund 85 Kilometer von Erfurt entfernt. In Prag schnappten dann die tschechischen Kollegen zu. Dem Mädchen soll es laut Polizei gut gehen. (fh)