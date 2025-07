Republikanischer Repräsentantenhaus-Chef verschiebt Epstein-Abstimmung

WASHINGTON D.C. Der republikanische Chef des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat angekündigt, die Abgeordneten einen Tag früher als geplant in die Sommerpause zu schicken – um eine Abstimmung über die Freigabe der Akten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu verzögern, wie die New York Times vermutet. Eine Woche zuvor hatte auch Johnson geäußert, es müsse im Epstein-Fall „alles auf den Tisch“ gelegt werden. Doch innerhalb des Sommers werde es zu keiner Abstimmung mehr kommen, erwiderte Johnson am Montag.

Johnson betonte, seine Partei habe es „satt, über Transparenz belehrt zu werden“. Es gebe „endlose Versuche, die Epstein-Untersuchung zu politisieren“. Seine Partei werde jedoch „keine politischen Spiele damit spielen“.

Sie wolle sowohl „volle Transparenz fordern als auch die Opfer unterstützen“ – das könne aber nicht gelingen, wenn die Sache überstürzt werde. Trump brauche „Raum“, um entscheiden zu können, wie fortzufahren sei.

Republicans won’t be lectured on “transparency” by the same Democrats who orchestrated one of the most shameless and dangerous cover-ups in history – Biden’s obvious mental and physical decline.

When they claim they’re for transparency, roll the tape. They lied to the American… pic.twitter.com/OnxSqB0h0Q

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 22, 2025