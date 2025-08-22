Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ukraine-Krieg: Moskau bombt weiter – Kiew produziert eigenen Marschflugkörper

Ukraine-Krieg: Moskau bombt weiter – Kiew produziert eigenen Marschflugkörper

Ukraine-Krieg: Moskau bombt weiter – Kiew produziert eigenen Marschflugkörper

Das Bild zeigt russische Soldaten, die eine Rakete abfeuern. Moskau erzielt Geländergewinne, aber die ukrainische Waffenproduktion wird immer besser.
Das Bild zeigt russische Soldaten, die eine Rakete abfeuern. Moskau erzielt Geländergewinne, aber die ukrainische Waffenproduktion wird immer besser.
Russische Soldaten in Pokrovsk feuern Raketen auf ukrainische Stellungen: Moskau bombardiert, Kiew rüstet auf. Foto:
JF-Plus Icon Premium Ukraine-Krieg
 

Moskau bombt weiter – Kiew produziert eigenen Marschflugkörper

Moskau vermeldet einzelne Gebietsgewinne, doch die Ukraine baut inzwischen immer mehr eigene Waffen, um die Abhängigkeit vom Ausland zu senken. Vor allem ein Modell steht dabei im Fokus.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Russische Soldaten in Pokrovsk feuern Raketen auf ukrainische Stellungen: Moskau bombardiert, Kiew rüstet auf. Foto:
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement