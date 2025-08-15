Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Österreich: Migranten fallen durch Deutschkurse, um nicht arbeiten zu müssen

Österreich: Migranten fallen durch Deutschkurse, um nicht arbeiten zu müssen

Österreich: Migranten fallen durch Deutschkurse, um nicht arbeiten zu müssen

Asylbewerber mit zentralafrikanischem, nordafrikanischem und arabischen Aussehen laufen durch eine Bahnhofsunterführung – Symbolbild der 2015er Asylpolitik von Merkel
Asylbewerber mit zentralafrikanischem, nordafrikanischem und arabischen Aussehen laufen durch eine Bahnhofsunterführung – Symbolbild der 2015er Asylpolitik von Merkel
Stellen sich Asylbewerber absichtlich dumm an? (Archivbild) Foto: picture alliance / Jochen Eckel | Jochen Eckel
Österreich
 

Migranten fallen durch Deutschkurse, um nicht arbeiten zu müssen

Nix Deutsch, nix Arbeit. Jeder dritte Asylbewerber in der Alpenrepublik kann nicht ausreichend lesen und schreiben. Aber diejenigen, die es können, wollen es manchmal nicht zeigen. Denn sonst müßten sie putzen gehen.
Anzeige

WIEN. Österreichs Jobcenter, das Arbeitsmarktservice (AMS), hat in einem aktuellen Bericht festgestellt, daß Migranten bei Deutschkursen mitunter absichtlich durchfallen, um nicht in schlecht bezahlte Tätigkeiten vermittelt zu werden.

Unter der Überschrift „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ wird auf Seite 122 der Studie der Fall einer syrischen Ärztin geschildert, die kritisierte, daß Landsleute vorschnell auf niedrig qualifizierte Jobs wie Reinigungstätigkeiten festgelegt würden. Infolgedessen, so die Befragte, bestünden manche Teilnehmer die Sprachprüfungen absichtlich nicht, um einer solchen Beschäftigung zu entgehen.

Viele der asylberechtigten Migranten sind Analphabeten

Zentrales Problem seien die niedrigen Löhne, die nicht ausreichten, den Lebensunterhalt zu sichern. Laut Österreichischem Integrationsfonds haben zwei Drittel der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten einen Alphabetisierungsbedarf, 44 Prozent davon sind Analphabeten. Das AMS relativiert jedoch: Arbeitslosengeld und Mindestsicherung hingen von vielen Faktoren ab, eine pauschale Aussage sei nicht möglich.

Sanktionen seien zudem nur möglich, wenn sich ein vorsätzliches Vereiteln des Prüfungserfolgs zweifelsfrei nachweisen lasse – was in der Praxis kaum gelinge. Zahlen zu Sperren will das AMS erst kommende Woche vorlegen. (rr)

Stellen sich Asylbewerber absichtlich dumm an? (Archivbild) Foto: picture alliance / Jochen Eckel | Jochen Eckel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement