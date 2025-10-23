Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Mörder“, „Nazi“, „Hitler“: Kolumbien gibt sich kämpferisch und provoziert Trump

„Mörder“, „Nazi“, „Hitler“: Kolumbien gibt sich kämpferisch und provoziert Trump

„Mörder“, „Nazi“, „Hitler“: Kolumbien gibt sich kämpferisch und provoziert Trump

Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro scheut offenbar den Konflikt mit den USA nicht.
Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro scheut offenbar den Konflikt mit den USA nicht.
Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro scheut offenbar den Konflikt mit den USA nicht. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Camilo Erasso
JF-Plus Icon Premium „Mörder“, „Nazi“, „Hitler“
 

Kolumbien gibt sich kämpferisch und provoziert Trump

Südamerikas linke Regime reagieren zunehmend nervös auf die US-Kanonenboot-Politik. Nun sichert Kolumbien dem Nachbarn Venezuela militärische Hilfe zu. Doch ist unklar, ob das Trump oder die CIA beeindrucken werdenwird. Auf dem Kontinent geht das Zittern los.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kolumbiens Staatschef Gustavo Petro scheut offenbar den Konflikt mit den USA nicht. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Camilo Erasso
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles