Trump lädt Selenskyj nach Washington ein

KIEW. Nach dem Alaska-Gipfel zum Ukrainekrieg hat der ukrainische Staatsschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt, sich am kommenden Montag mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Washington D. C. zu treffen. Dabei würden die beiden „alle Details“ zu einem möglichen Kriegsende besprechen, teilte er auf dem Kurznachrichtendienst X mit. „Ich bin dankbar für die Einladung“, heißt es.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025



Diese sei nach einem rund einstündigen Gespräch mit Trump erfolgt. Selenskyj betonte, die Ukraine bekräftige ihre Bereitschaft, mit „maximaler Anstrengung“ daran zu arbeiten, den Frieden zu erreichen. Auch begrüßte er Trumps Vorschlag, ein gemeinsames Treffen der beiden Staatschefs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu organisieren.

Zugleich mahnte er, die europäischen Staaten müßten „in jeder Phase“ miteinbezogen werden, um verläßliche Sicherheitsgarantien zu gewährleisten.

Trump: „Der Ball liegt nun bei Selenskyj“

In der Nacht zu Samstag mitteleuropäischer Zeit hatten Trump und Putin in der Kleinstadt Anchorage über die Bedingungen für eine dauerhafte Waffenruhe sowie einen Friedensvertrag verhandelt. Konkrete Ergebnisse hatte aber keiner der Beteiligten genannt. Anschließend teilte der US-Präsident den Stand der Verhandlungen den europäischen Staatsvertretern mit, einschließlich Selenskyj.

Gegenüber Fox News appellierte Trump an seinen ukrainischen Amtskollegen, sich auf einen Deal zu einigen. „Der Ball liegt nun bei ihm.“ Demnach hätten Rußland und die Vereinigten Staaten bei den Gesprächen „viele Fortschritte“ erreicht.

Hannity: Based on today, what’s your advice to Zelenskyy? Trump: Make a deal. Russia’s a very big power. And they’re not… pic.twitter.com/EsJfDKRe4F — Acyn (@Acyn) August 16, 2025



Der Gipfel in Anchorage war das erste Treffen von Washington und Moskau auf Staatsoberhäupter-Ebene seit vier Jahren. Während des Wahlkampfs hatte Trump versprochen, den seit 2022 andauernden Ukrainekrieg „binnen 24 Stunden“ zu beenden. Nach einem Eklat bei seinem ersten Treffen mit Selenskyj Ende Februar stellte er die Ukraine-Unterstützung vorübergehend ein, ruderte jedoch nach einem weiteren Treffen am Rande der Papstwahl in Rom zurück. (kuk)