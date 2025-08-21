Jetzt mischt sich Starmer im Streit um „rassistische“ Nationalflaggen ein

Anzeige

LONDON. Premierminister Keir Starmer hat sich erstmals zu einer ungewöhnlichen Protest- und Solidaritätsaktion geäußert, die derzeit für heftige Debatten in Großbritannien sorgt. Hunderte Bürger haben im Rahmen der anonymen Kampagne „Operation Raise the Colours“ begonnen, englische und britische Flaggen öffentlich zu hissen – an Häusern, in Gärten oder sogar an Straßenlaternen.

Starmer ließ durch seinen Sprecher erklären, er unterstütze das Zeigen der Nationalfarben „absolut“: Auch an der Downing Street würden regelmäßig Flaggen wehen, etwa wenn die englischen Nationalmannschaften anträten. Zugleich betonte er, der Premierminister sei stolz, „ein Brite und ein Patriot“ zu sein.

Wer steckt hinter der Flaggen-Aktion?

Die Aktion selbst bleibt umstritten. In Städten wie Bradford, Norwich oder Birmingham wurden die Fahnen von Gemeindearbeitern umgehend wieder entfernt – offiziell aus Sicherheitsgründen. Kritiker erinnerten jedoch daran, daß palästinensische Fahnen in denselben Vierteln monatelang unbehelligt hingen.

‚Operation Raise The Colours‘ is just wonderful. Whoever did this needs to be found immediately and awarded a knighthood. pic.twitter.com/TMs3Uk7oxt — Lee Harris (@addicted2newz) August 17, 2025

In den sozialen Medien kursieren zudem zahlreiche Videos von Auseinandersetzungen zwischen Bürgern und Behördenmitarbeitern. (rr)