Inder mißbraucht 15jährige während eines Fluges – Bewährung

ZÜRICH. Ein 44jähriger indischer Geschäftsmann hat seine 15jährige Sitznachbarin während des Nachtfluges sexuell mißbraucht. Nachdem sich die beiden zunächst unterhielten, schlief die Jugendliche ein. Der Mann griff ihr daraufhin in die Hose und verging sich an ihr. Nach der Landung wurde er sofort festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Dafür mußte sich der Inder diese Woche vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Dieses verurteilte ihn wegen Vergewaltigung und sexueller Handlungen mit einem Kind zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten – allerdings nur auf Bewährung.

Mädchen meldete Inder der Crew

Zwei Jahre lang steht er nun unter Probezeit, außerdem wurde er für fünf Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. „Swiss“ zeigte sich betroffen. Die Crew habe nach der Anzeige des Mädchens sofort reagiert, sie vom Täter getrennt und betreut.

Die Airline betonte, man nehme den Vorfall „sehr ernst“ und werde weiterhin alles für die Sicherheit der Passagiere tun. (rr)