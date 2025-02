Herbert Kickl gibt auf: Koalition mit ÖVP ist gescheitert

Anzeige

WIEN. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Mittwoch nachmittag den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben. Zuvor hatten die Freiheitlichen den jüngsten Vorschlag der ÖVP zur Ressortverteilung entschieden abgelehnt.

Kickl traf gegen 14 Uhr in der Wiener Hofburg zu einem Termin mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. Die Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP waren zuletzt von zunehmenden Spannungen geprägt.

Ausschlaggebend für den jüngsten Konflikt war ein von der ÖVP unterbreiteter Gegenvorschlag zur Ressortaufteilung. Dieser sah vor, daß die Volkspartei sowohl das Finanz- als auch das Innenministerium führt. Das Innenressort sollte jedoch aufgeteilt werden, wodurch die FPÖ ein eigenes Ministerium für Asyl- und Migration erhalten hätte. Dies lehnte die FPÖ jedoch ab. Wie es nun weitergeht, bleibt offen.

Eskalation vor dem Abbruch

Noch am Dienstag hatten sich die Verhandlungsteams beider Parteien in der Hofburg mit Bundespräsident Van der Bellen getroffen. Die Stimmung war angespannt. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, ein wichtiger ÖVP-Verhandler, äußerte sich vorab kritisch: „Wer nicht konsensbereit ist und sich nur im Machtrausch befindet, der ist möglicherweise nicht regierungsfit“, wurde er in der Krone zitiert.

Trotz der zunehmend verhärteten Fronten hatte Kickl am Dienstagabend im ORF bestritten, daß die Verhandlungen gescheitert seien: „Wenn die Verhandlungen gescheitert wären, dann hätten Sie etwas Entsprechendes gehört.“ Auch ÖVP-Chef Christian Stocker sprach vor seinem Termin mit dem Bundespräsidenten von weiteren Gesprächen, verzichtete danach jedoch auf ein Statement. Van der Bellen kündigte an, sich möglicherweise am Mittwoch zu äußern.

Geheimprotokoll legt Differenzen offen

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich massive Unstimmigkeiten angedeutet. Noch in der Vorwoche war eine Grundsatzeinigung über die Regierungsbildung erwartet worden. Doch die FPÖ beharrte auf ihre Forderungen zur Ressortverteilung, woraufhin die ÖVP kurzfristig ihren Bundesparteivorstand einberief und von einer „schwierigen Phase“ sprach.

Zusätzliche Brisanz brachte ein am Wochenende bekannt gewordenes internes Protokoll, das zahlreiche inhaltliche Differenzen zwischen den Parteien offenbarte. Demnach hatte die ÖVP der FPÖ ein zweiseitiges Grundsatzpapier vorgelegt, in dem zentrale „Grundlinien“ festgelegt wurden, die für eine Koalition unumstritten bleiben müssten.

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Die Gespräche zwischen den Parteien sind offiziell nicht für gescheitert erklärt worden, doch mit der Rückgabe des Regierungsbildungsauftrags durch Kickl stehen die Zeichen auf Stillstand.

Herbert Kickls Worte an den Bundespräsidenten